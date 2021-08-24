BM ve UNICEF temsilcileri Taliban Eğitim Komiseriyle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov ve UNICEF'in Afganistan temsilcileri, Taliban Eğitim Komiseriyle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov ve UNICEF'in Afganistan temsilcileri, Taliban Eğitim Komiseriyle görüştü.

Afganistan'da görevli olan BM Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, BM İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov ve UNICEF'in Afganistan temsilcileri Kabil'de Taliban Eğitim Komiseri ile Afganistan'da olan kız ve erkek çocuklarının eğitiminin desteklenmesi konusunun görüşüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "BM, Afganistan'daki tüm kız ve erkek çocukların eğitimini destekleme konusundaki derin kararlılığını dile getirdi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı