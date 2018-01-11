BM ve Undp'nin Türkiye Temsilcisinden Kilis'e Ziyaret

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Organik Tarımsal Üretimde Kalitenin Arttırılması projesi kapsamında Kilis'e giderek, Kilis Belediyesi seralarını ziyaret etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, GAP yetkilileri ve İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkilileri ile birlikte geldiği Kilis'te, "Organik Tarımsal Üretimde Kalitenin Arttırılması" projesi kapsamında belediyeye kazandırılan kentin ilk serasını ziyaret etti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan yeni projeler için tekrar destek vereceklerini söylediler. Kilis Belediye Başkanı Kara ile incelemelerde bulunan heyet serada üretilen organik ürünlerden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Ayrıca Başkan Kara tarafından Resul Osman Dağındaki yapılması planlanan arıcılık geliştirme projesi kapsamında destek istendi. - KİLİS