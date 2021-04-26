BM ve IGAD'dan sıcak çatışmaya başlayan Somalili taraflara "diyaloğa dönme" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönmesi sonrası taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Somali'de muhalefet ve iktidar arasında seçimlere ilişkin yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönmesi sonrası taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonundan (UNSOM) yapılan yazılı açıklamada, dün başkent Mogadişu'da görülen çatışmalardan derin endişe duyulduğu belirtilerek, mevcut siyasi krizin çözümünün şiddet olmadığına vurgu yapıldı.

UNSOM, krizin tüm taraflarını acil şekilde diyaloğa dönmeye çağırdı.

Doğa Afrika bloğu IGAD'dan yapılan açıklamada da diyalog masasına dönme ve sükunet çağrısında bulunulurken, "Somali'deki tüm taraflar, can ve mal güvenliği ile sivil kurumların korunmasını sağlama sorumluluğunu taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu destekçisi ve muhalefet yanlısı askerler arasında çıkan çatışmada en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da askerlerin evine saldırdığını iddia etmişti.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Seçim krizinin haftalardır devam ettiği ülkede Cumhurbaşkanı Fermacu, 14 Nisan'da kendisinin ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasını ve bir sonraki seçimlerin "bir kişi bir oy" ilkesiyle yapılmasını kapsayan yasa tasarısını imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, 8 Şubat'ta görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış, ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş