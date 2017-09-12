- BM ve ABD'den Myanmar'a şiddet ve soykırım uyarısı



WASHINGTON - ABD'den Myanmar hükümetine 'hukuka uy' çağrısı yapılırken, BM Mülteciler Komiserliği Bangladeş'e kaçan Rohingyalı Müslümanların sayısının 370 bin olduğunu söyledi.

Müslümanların Bangladeş'e kaçmasına yol açan şiddet olayları sebebiyle Birleşmiş Milletler Myanmar'a sivilleri koruma çağrısı yaptı. Bangladeş hükümeti de Müslüman mültecilerin evlerine geri dönebilmeleri için güvenli bölgeler oluşturulması çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Vivian Tan, Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının sayısının 370 bine ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi. Budist çoğunluklu Myanmar hükümeti, güvenlik güçlerinin Rohingyalı 'militanlara' karşı savaştığını, sivillere zarar vermekten kaçındıklarını söyledi. Hükümet, Batı Myanmar'da son savaşta yaklaşın 4 yüz kişinin öldürüldüğünü söyledi. ABD, Rohingyalı Müslümanların şiddete maruz kalarak göçe zorlanmasının Myanmar güvenlik güçlerinin sivilleri korumadığının göstergesi olduğunu ifade etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Burma'nın güvenlik yetkililerine hukuka saygılı olmaya çağırıyoruz" denildi.

BM İnsan Hakları Teşkilatı, Myanmar'ın Rohingyalı Müslümanlara yapılan vahşi askeri hareketinin"Etnik temizliğe örnek metin" olduğu ifadesini kullandı. Rohingya Müslümanlarının bölgedeki şiddet uygulamaları sebebiyle sığındığı Kuzeybatı Myanmar'da cumartesi günü birkaç köy daha yakıldı. Dört köyün yakılmasıyla bölgede yakılmayan hiçbir Müslüman köyün kalmadığı kaydedildi.

Köyler yakıldı

Rohingya izleme grubu olan 'Lewa Arakan' projesinden Chris Lewa, "Bir köyün ardından başka bir köy yakılıyor. Artık Rathidaung'da Rohingya'nın kaldığını sanmıyorum. Rathidaung'da 11 köy vardı ve son iki günün ardından hepsi yok edildi" dedi.

Myanmar güvenlik güçlerinin "aşırıcı terörist"lerle güvenlik güçlerinin mücadelesini bahane ederek bağımsız gazetecilerin bölgeye girmesine müsaade etmediği belirtildi.

Myanmar sınıra mayın döşedi

Myanmar'ın 1990 yılında sınırlarına mayın döşediği belirtilirken, Bangladeş kaynakları Myanmar'ın son zamanlarda yeniden sınırlarına mayın döşediğini iddia etti. Bangladeş'e kaçarken mayına basan 15 yaşında bir çocuğun iki bacağını kaybettiği, kendisine ateş edilen bir kadının da mayına bastığı ve ikisinin aynı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.