BM uzmanlarından Vatikan'a çocuk istismarlarının önlenmesi için daha fazlasını yapması çağrısı
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BM uzmanlarından Vatikan'a çocuk istismarlarının önlenmesi için daha fazlasını yapması çağrısı

BM uzmanlarından Vatikan'a çocuk istismarlarının önlenmesi için daha fazlasını yapması çağrısı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışan bir grup insan hakları uzmanı, Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'ı çocuklara yönelik şiddeti ve cinsel istismarı önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışan bir grup insan hakları uzmanı, Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'ı çocuklara yönelik şiddeti ve cinsel istismarı önlemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde çalışan bağımsız 4 insan hakları uzmanı tarafından 7 Nisan'da Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'a hitaben yazılan mektup kamuoyu ile paylaşıldı.

Mektupta, dünya genelinde Katolik Kilisesi mensupları hakkındaki cinsel istismar ve şiddet suçlamalarına ilişkin iddialardan endişe duyduklarını belirten uzmanlar, Vatikan'ı "istismarcı Kilise mensuplarını korumak ve onların suçlarını örtbas etmekle" suçladı.

İnsan hakları uzmanları, Vatikan'ın, bazı ulusal yasama organları üzerinde baskı oluşturarak iddiaların odağında bulunan Kilise yetkililerinin işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulmasının önüne geçtiğini ve mağdurlara tazminat ödemekten kaçındığını savundu.

Katolik Kilisesi mensupları tarafından işlenen insan hakları ihlalleri nedeniyle birçok ülkede on binlerce kişinin mağdur edildiğini vurgulayan uzmanlar, Vatikan'a çağrıda bulundu.

Uzmanlar, Vatikan'dan "çocuklara yönelik şiddetin ve cinsel istismarın önlenmesi için daha fazlasını yapmasını" talep etti.

Vatikan, söz konusu suçları işlediği iddia edilen Kilise üyelerini cezalandırmamak ve görevden uzaklaştırmamakla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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