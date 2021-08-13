BM uzmanlarından İsrail'in Filistinli STK'ye yaptığı baskına kınama
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BM uzmanlarından İsrail'in Filistinli STK'ye yaptığı baskına kınama

BM uzmanlarından İsrail'in Filistinli STK'ye yaptığı baskına kınama
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki bir sivil toplum kuruluşuna (STK) yönelik yaptığı baskını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki bir sivil toplum kuruluşuna (STK) yönelik yaptığı baskını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk'in de aralarında bulunduğu bir grup BM insan hakları uzmanı, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İsrail'in, El-Bire'deki "Defense for Children International-Palestine (DCIP)" isimli STK'ye yaptığı baskına tepki gösterdi.

"İsrail ordusunun tanınmış ve saygın bir STK'nin insan hakları çalışmalarına müdahalesinden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, temmuzun sonunda bir gece baskınında DCIP ofislerindeki bilgisayarlar, sabit diskler, dosyalar ve diğer malzemelere el konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, DCIP'in son yıllarda Doğu Kudüs ve Gazze dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocukların İsrail ordusu tarafından tutuklanma, sakatlanma ve öldürülmesini eleştirel ve güvenilir şekilde bildirdiği vurgulandı.

Yılın başından Temmuz 2021'in sonuna kadar İsrail ordusunun Batı Şeria'da 11 Filistinli çocuğu öldürdüğü aktarılan açıklamada, ayrıca mayıs ayındaki şiddet olayları sırasında Gazze'de 67 Filistinli çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail ordusunun Filistinli STK'lere yönelik yaptığı ihlallerin bağımsız ve şeffaf şekilde araştırılmadığının farkında olunduğunun altı çizilerek, "İşgal altındaki tüm sivil hayatlar uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır. Bu özellikle çocuk hakları için bir hakikattir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Uzmanlar, İsrail'e Filistinli çocukların öldürülmesine ilişkin "anlamlı bir şekilde" soruşturma başlatılması çağrısını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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