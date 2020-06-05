BM uzmanlarından Hindistan hükümetine göçmen işçiler çağrısı BM uzmanları, Hindistan'da 100 milyondan fazla göçmen işçinin, Yüksek Mahkemenin refahlarının sağlanması yönündeki kararına kayıtsız kalınması nedeniyle sıkıntı çektiğini bildirdi.

BM uzmanları, Hindistan'da 100 milyondan fazla göçmen işçinin, Yüksek Mahkemenin refahlarının sağlanması yönündeki kararına kayıtsız kalınması nedeniyle sıkıntı çektiğini bildirdi.

BM özel raportörleri Olivier de Schutter, Michael Fakhri, Dainius Puras ve Fernand de Varennes tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'daki göçmen işçilerle ilgili "Haklarını temin etmekten ziyade hükümet, vahim insani durumlarını ele almakta başarısız oldu, polis şiddeti ve virüs taşıyıcıları olarak damgalanmalarının önüne geçilmemesi savunmasızlıklarını daha da şiddetlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar, Hindistan hükümetine, göçmen işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için acilen Yüksek Mahkeme kararına uyması çağrısında bulundu.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin, Yeni Delhi yönetiminin, toplumun en savunmasız üyelerinin haklarını korumaya bağlılığını test ettiği de kaydedildi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde mahsur kalan göçmen işçilerin evlerine dönme mücadelesi ölümcül hal alarak insani krize dönüşmüştü.

Yasağın başladığı ilk günden itibaren evlerine dönebilmek için defalarca yetkililere çağrıda bulunan göçmen işçiler, hükümetin geç harekete geçmesi üzerine evlerine ve ailelerine ulaşabilmek için yüzlerce kilometrelik yolları eşleri ve çocuklarıyla yürüyerek, bisiklet sürerek veya otostop çekerek katetmek zorunda kalmıştı.

SaveLife Foundation adlı sivil toplum kuruluşuna göre 25 Mart ile 26 Mayıs arasında bu yolculuklarda yaklaşık 200 göçmen işçi trafik kazalarında can verdi. Çok sayıda göçmen işçi ise açlık, yorgunluk, intihar ve polis şiddeti gibi sebeplerle yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Cammu Keşmir suçlaması

Hindistan ayrıca geçen yıl özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'de işlenen insan hakları ihlallerinde Kovid-19 salgınını kendi çıkarına kullanmakla suçlandı.

Pakistan'ın Cenevre'deki BM temsilcisi Halil Haşmi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin düzenlediği sanal konferansta, "Kovid-19 salgını, Hindistan tarafından dünyada son dönemlerde görülmemiş boyutta insan hakları ihlallerini maskelemek için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Haşmi, Cammu Keşmir'in "10 aydır dijital ve fiziksel tecrit" altında olduğunu da sözlerine ekledi.

Hint hükümeti geçen ay, Ağustos 2019'da özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'de yüksek hızlı internet hizmetleri üzerindeki kısıtlamanın uzatıldığını duyurmuştu.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Kaynak: AA