BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya
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BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya

Brezilya, taihinde ilk defa Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı

05.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:13
BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya

, tarihinde ilk defa 'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.


BM üyeliği çerçevesinde her yıl ödenmesi gereken payın çok az bir kısmını karşılayan ülkenin borcu toplam 415 milyon dolara ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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