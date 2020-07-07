BM Uyardı: Zoonotik Hastalıklar Artmaya Devam Edebilir! Hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını açıklayan Birleşmiş Milletler, ekosistemi yok edip vahşi yaşamı sömürmeye devam edersek bu hastalıkların artmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.

Hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını açıklayan Birleşmiş Milletler, ekosistemi yok edip vahşi yaşamı sömürmeye devam edersek bu hastalıkların artmaya devam edebileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor ile ilgil detaylar haberimizde. İşte zoonotik hastalıklar hakkında detaylar.

Zoonotik Hastalıklar Artacak mı?

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, zoonotik adı verilen hastalıklar ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda salgınlardaki artışın sebebi arazi tahribatı, vahşi yaşamın sömürülmesi, iklim değişikliği gibi durumlar ile doğal çevrenin bozulması olarak belirtildi.

BM Çevre Programı'nın Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Inger Andersen konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Andersen, yaptığı açıklamada, "Son yüz yılda, yeni koronavirüslerden kaynaklanan altı salgın gördük. Son 20 yılda ve yeni tip koronavirüsten önce zoonotik hastalıkların yarattığı ekonomik zarar 100 milyar dolardı" ifadelerini kullandı.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl şarbon, kuduz, sığır tüberkülozu gibi endemik zoonotik hastalıklar nedeni ile 2 milyon kişinin öldüğünü belirten Andersen, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tarımı yoğunlaştırdık, altyapıyı genişlettik, vahşi yaşamın hilafına kaynakları alıp, götürdük. Barajlar, tarımsal sulama ve kapalı ortamlarda yoğun hayvan yetiştiriciliği, insanlardaki salgın hastalıkların yüzde 25'iyle ilişkilendiriliyor. Seyahat, nakliye ve yiyecek tedarik zincirleri sınırları ve mesafeleri anlamsız hale getirdi. İklim değişikliği de patojenlerin yayılmasına katkıda bulundu."

"Bilim, ekosistemlerimizi yok edip, vahşi yaşamı sömürmeye devam edersek, hastalıkların önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara sıçrayacağı konusunda net. Gelecekteki salgınları önlemek istiyorsak, doğal çevremizi korumanın üzerinde daha çok durmalıyız."

Kaynak: Tamindir