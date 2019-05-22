BM Uyardı: Nükleer Silahların Kullanım Riski 2.dünya Savaşı'ndan Beri En Üst Seviyede

Birleşmiş Millletler Silahsızlandırma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) direktörü Renata Dwan, nükleer silahların kullanılma riskinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyede olduğu uyarısında bulundu ve tüm dünyayı konuyu 'acilen' daha ciddiye almaya çağırdı.

Renata Dwan, salı günü Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer silah sahibi tüm devletlerin nükleer modernizasyon programlarına devam ettiklerini vurguladı ve silahların kontrolünün Çin ve ABD arasındaki stratejik rekabet nedeniyle kısmen değiştiğini ifade etti. Dwan, yeni savaş türlerinin ortaya çıkmasının geleneksel silah kontrol düzenlemelerini de geçersiz kıldığını sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle