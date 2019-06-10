BM uyardı: İdlib'de çatışmalar yoğunlaşırsa 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığınabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde yaklaşık 2 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınabileceği uyarısında bulundu.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis konuya ilişkin yapığı açıklamada, "Bu çatışmalar daha da şiddetlenir ve ölenlerin sayısı yükselmeye devam ederse yüz binlerce, hatta 1 veya 2 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru yol alabilir." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle