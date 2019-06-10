BM uyardı: İdlib'de çatışmalar yoğunlaşırsa 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığınabilir
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde yaklaşık 2 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınabileceği uyarısında bulundu. Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen Suriye ordusu, Rusya ve İran'ın yardımıyla operasyonlarına devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib bölgesindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde yaklaşık 2 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınabileceği uyarısında bulundu.
BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis konuya ilişkin yapığı açıklamada, "Bu çatışmalar daha da şiddetlenir ve ölenlerin sayısı yükselmeye devam ederse yüz binlerce, hatta 1 veya 2 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru yol alabilir." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com