BM Uyardı: "Abd ile Çin Arasındaki Ticaret Savaşı Dünya Ekonomisine Büyük Darbe Olacak"

Birleşmiş Milletler'in bir yetkilisi ABD'nin gelecek aydan itibaren Çin ürünlerine gümrük tarifeleri uygulamasının küresel etkisi olacağı uyarısında bulundu.

İki ülke arasında ticaret anlaşması konusunda bir ilerleme olmaması halinde ABD 1 Mart'tan itibaren Çin mallarına gümrük tarifelerini yükseltmeyi planlıyor. BM Ticaret Ajansı konuyla ilgili yayımladığı raporda ABD ile Çin arasındaki korumacı politikadan en çok Asya ülkelerinin zarar göreceğini belirtti.

ABD ve Çin 2018 Aralık ayından itibaren gümrük vergileri konusundaki anlaşmazlığı 3 ay süreyle ertelemişti. Bu süre 1 Mart itibariyle dolmuş olacak. ABD, Çin'e gümrük vergileri konusunda bir anlaşma sağlanamaması halinde Çin'den ithal edilen ticaret mallarına uygulanan yüzde 10 gümrük vergisini yüzde 25'e çıkararak 200 milyar dolar ekstra gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

BM Ticaret Ajansı Başkanı Pamela Coke Hamilton bir konferansta yaptığı konuşmada "ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşlarının etkileri çok büyük olacak. Bu etki bütün uluslararası ticaret sistemine negatif bir etkide bulunacak. Daha küçük ve daha fakir ülkeler dış şoklarla mücadele etmek zorunda kalacak. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı Doğu Asya'daki tedarik zincirinde yer alan firmalar bu ülkeleri terk edecek" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA