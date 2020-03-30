BM Uluslararası Yemen Heyeti'nden "siyasi mahkum ve tutukluları derhal serbest bırakın" çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde Aralık 2017'de kurulan Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan 3 kişilik heyet, yaptığı yazılı açıklama Yemen'deki Kovid-19 riskini gündeme getirdi.

Başkanlığını Kamel Jendoubi'nin yaptığı heyetin açıklamasında, Yemen'de Kovid-19 mahkum ve tutuklular arasında potansiyel yayılma riskinden derin endişe duyulduğunun altı çizildi.

"Kovid-19, modern çağda insanlığın karşılatıştığı en zorlu küresel pandemilerden biridir." ifadesi kullanılan açıklamada, Yemen'in iç savaştan önce bile dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Yemenli yetkili makamlar ve taraflardan, virüs tehdidine karşı aşırı kalabalık cezaevlerindeki ve gözaltı merkezlerindeki siyasi mahkumların derhal serbest bırakılması için "eşit derecede" hızlı önlemler almaları istendi.

Yemen'de mevcut sağlık sisteminin zaten "çökmenin eşiğinde" olduğu vurgulanan açıklamada, "Yemen'deki mahkumlar ve tutuklular, özellikle Kovid-19 virüsünün hapishanelerde ortaya çıkması durumunda, savunmasız durumdalar ve büyük risk altındalar." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, askeri ve sivil cezaevlerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların Kovid-19 riskinden dolayı derhal serbest bırakılmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA