BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi. - Haberler
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BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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Haber: BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi. - Haberler
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