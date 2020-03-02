: Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin İdlib'de sivillere karşı dikkatli davrandığını söyledi

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:13

Esed'in medyasının "Türkiye İdlib'de sivilleri vuruyor" propagandasına karşılık Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, İdlib konusunda yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu kentte sivillerin zarar görmemesi adına dikkatli davrandığını açıkladı.

Suriye'de son 10 yıldır devam eden iç savaşta Esed, kendi halkına karşı kimyasal silahlara kadar varan zalimlikler sergiliyor. Uluslararası anlaşmaların hiçbirine uymayan Esed Rejimi, son yıllarda özellikle İdlib'de sivil katliamlar yapıyor.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLUYORLARDI

Esed Rejimi ve ona yakın haber ajansları tüm bu gerçekleri hiçe sayıp İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde görev alan Türk askerlerine suç atıyordu. Rejimin yayın organları İdlib'de bulunan Türk askerleri için sık sık "Sivilleri katlediyorlar" yalanına imza atmışlardı.

BM'NİN AÇIKLAMASI TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally bugün yaptığı açıklamada "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama Türkiye'nin İdlib'deki siviller konusunda hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, İdlib'de Esed'in sivil katliamlarından kaçan milyonlarca Suriyeli için sınır bölgesinde geçici barınma alanları oluşturdu. Öncelik olarak Türk Kızılayı ve diğer STK'lar kurdukları çadırlarda İdlibli milyonlarca genç-yaşlı, kadın-erkek Suriyeliye kucak açtı. Bölgede çadırların yanında briketlerden evler yapılarak İdliblilerin barınma sorunu aşılmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

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