BM: Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar "savaş suçu" teşkil edebilir - Haberler

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BM: Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar "savaş suçu" teşkil edebilir

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM: Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da sivillere ve sivil nesnelere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve "savaş suçu teşkil edebileceğini" bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da sivillere ve sivil nesnelere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve "savaş suçu teşkil edebileceğini" bildirdi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Ukrayna'da savaşın 3. haftasında, Mariupol, Harkiv, Sumi ve Çernigiv'de artan ölümler ve yerleşim yerlerine bombardıman nedeniyle durumun "alarm verdiğini" söyledi.

Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 564 kişinin öldüğü ve 982 kişinin yaralandığını belirten DiCarlo, Rus güçlerin "misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlar" aldıklarını ifade etti.

Saldırılarda, 26 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların hedef olduğunu söyleyen DiCarlo, sivillere ve sivil nesnelere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve "savaş suç teşkil edebileceğini" söyledi.

"Sivillerin, yerleşim alanlarının, hastanelerin, okulların, ana okullarının hedef alınması hiçbir şekilde mazur görülemez ve kabul edilemez." diyen DiCarlo, uluslararası insani hukuk ihlallerinin soruşturulması çağrısı yaptı.

DiCarlo, Türkiye'de Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıyı örnek vererek, savaşı durdurmak için müzakere ve diyalogun savaş mantığının önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Mariupol, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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