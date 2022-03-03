BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir - Haberler

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BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

AA, Betül Yürük - Güncel
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BM: Ukrayna'da şiddet devam ederse 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

BİRLEŞMİŞ BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ BM, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.

Dujarric, "Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişin hayatını kaybettiğini, 553 kişinin de yaralandığını belirtti.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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