BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti - Haberler

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BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti

AA, Betül Yürük - Güncel
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BM: Ukrayna'da ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın saldırılarında, Ukrayna'da hayatını kaybeden sivillerin sayısının 406'ya çıktığını ancak bunun daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralananların sayısını 1207 olarak paylaşan Dujarric, ülkeden ayrılanların sayısının ise 1 milyon 700 bini geçtiğini belirtti.

Aktif çatışmaların olduğu kentlerde mahsur kalan sivillere erişim için güvenli erişim çağrısı yapan Dujarric, saldırılarda 9 hastane, sağlık çalışanları ve ambulansların da zarar gördüğünü ifade etti.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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