BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil - Haberler

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BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplandı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, konseye brifinginde, "Basında, biyolojik silah programları iddialarına dair çıkan haberlerden haberdarım. Birleşmiş Milletler, herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar değil." dedi.

1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesini, üretilmesini, temin edinilmesini, transferini, stoklanmasını ve kullanılmasını yasakladığını hatırlatan Nakamitsu, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sözleşmeye taraf olduğunu söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Silah, Güncel, Haberler

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