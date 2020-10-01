BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescilledi
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BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescilledi

01.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:12
BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescilledi

Birleşmiş Milletler, (BM) Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Birleşmiş Milletler, (BM) Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Türkiye ve Libya arasında yapılan 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. Yapılan anlaşma ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetim'inin (GKRY) Türkiye'ye karşı yaptıkları planlar bozulmuş, anlaşma metninde kıta sahanlığının ve ekonomik bölge sınırlarının tek tek koordinatları belirlenmişti. Türkiye ve Libya anlaşmayı tescil etmesi için Birleşmiş Miletlere (BM) göndermişti.

BM tarafından bugün yayınlanan tescil belgesi ile Türkiye-Libya arasındaki deniz sınırı anlaşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM'nin 102'nci maddesi gereği onaylandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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