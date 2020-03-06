BM: Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyoruz
06.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:43
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib'deki ateşkesin "kalıcı" olmasını umut ettiğini bildirdi.
Guterres, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes konusunda "en üst düzeyde" varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com