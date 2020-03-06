BM: Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyoruz
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BM: Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyoruz

06.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:43
BM: Türkiye-Rusya arasında varılan 'İdlib ateşkesi'nin kalıcı olmasını umuyoruz

Genel Sekreteri Antonio Guterres, ve Rusya arasında varılan 'deki ateşkesin "kalıcı" olmasını umut ettiğini bildirdi.


Guterres, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes konusunda "en üst düzeyde" varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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