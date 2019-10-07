BM: Türkiye'nin Suriye operasyonu için en kötüsüne hazırlanıyoruz

07.10.2019 13:06

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği operasyona dair 'insani kriz' uyarısında bulundu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgedeki sivillerin can güvenliğinin sağlanacağını umut ettiklerini açıkladı.



"En iyisini umuyor ancak en kötüsüne hazırlanıyoruz" diyen Moumtsiz, Srebrenitsa örneğini vererek, BM'nin geçmişte güvenli bölgelerde 'acı tarihe' tanıklık ettiğini hatırlattı. Moumtsiz, sivillerin yerlerinden edilmemesi için de çağrıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle