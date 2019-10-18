BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor

BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor

Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu.

18.10.2019 18:42
BM, Türkiye'nin Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddiasını araştırıyor

Birleşmiş Milletler kimyasal silah müfettişleri hafta başında Türk kuvvetlerinin çocuklara karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarına ilişkin bilgi topladıklarını duyurdu.


Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) cuma sabahı yaptığı açıklamada kullanılması yasak olan kimyasal silahların kullanıldığı iddialarından haberdar olduklarını ve bu silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladıklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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