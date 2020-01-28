BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler?
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BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler?

Türkiye’nin insan hakları karnesi yarın BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak. Cenevre kentindeki toplantıda, hazırlanan 3 farklı raporlar masaya yatırılacak. Öne çıkan insan hakları ihlalleleri neler?

28.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:00
BM, Türkiye'nin 'insan hakları karnesini' inceliyor: Öne çıkan hak ihlalleleri neler?

İnsan Hakları Konseyi'nin üye ülkeleri, hakkındaki en kapsamlı insanlı hakları raporlarını görüşmek için İsviçre'nin kentinde bir araya geliyor.


Bugün, Türkiye'nin insan hakları karnesi, Evrensel Periyodik İnceleme (UPR) Çalışma Grubu tarafından detaylı bir şekilde incelenip, üye ülkelerin soruları yanıtlanacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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