BM, Tunus'taki taraflara şiddetten kaçınma ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yaptı
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BM, Tunus'taki taraflara şiddetten kaçınma ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yaptı

BM, Tunus'taki taraflara şiddetten kaçınma ve sorunları diyalogla çözme çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Tunus'taki darbe girişimiyle ilgili taraflara şiddetten kaçınma ve farklılıkların diyalogla çözümü için çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Tunus'taki darbe girişimiyle ilgili taraflara şiddetten kaçınma ve farklılıkların diyalogla çözümü için çağrıda bulundu.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Tunus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Haq, "Tüm tarafları itidalli olmaya, şiddetten kaçınmaya, sükunetin korunmasına ve tüm farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Tunus'taki krizin darbe olup olmadığı yönündeki bir soruya ise Haq, "Durumu izlemeye devam ediyoruz ve Tunuslu mevkidaşlarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Durumun sakin kalacağını umuyoruz." şeklinde cevap verdi.

Sözcü yardımcısı, bölgenin zaten yeterince kırılgan olduğunu ve daha fazla gerilimi taşıyamayacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de dün gece Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu girişimin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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