BM: Tunus açıklarında kayıp 80'den fazla göçmenin boğularak ölmesinden endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği (UNHCR), Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 80'den fazla kişinin boğularak ölmesinden endişe duyulduğunu açıkladı.

UNCR açıklamasında, Tunuslu balıkçıların batan gemiden dört kişiyi kurtardıkları ancak bunlardan birisinin daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle