BM Toplantısında Fransa: "Bu Saldırı ya Rusya ile Anlaşmalı Olarak ya da Askeri Birliklere Rağmen...

Doğu Guta'da kimyasal silah kullanımı şüphesiyle Fransa önderliğinde Birleşik Milletler acil toplantısı için talepte bulunan toplam 9 ülkenin isteği üzerine güvenlik konseyi 9 Nisan'da toplandı.

Toplantıda Rusya Suriye Rejiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları yalanlarken Fransa temsilcisi de Rusya'nın Esad Rejimince gerçekleştirilen hava bombardımanından haberdar olmamasının imkansız olduğunu ifade etti.

Birleşik Milletler Fransa Elçisi François Delattre "Rusya'nın haberi olmadan hiçbir Suriye uçağı kalkamaz" diyerek " 7 Nisan saldırıları ya Rusya ile zımnen veya açıkça anlaşarak gerçekleşti ya da askeri varlığına rağmen." ifadesinde bulundu

Rusya ise bu iddiaları "Soğuk savaş dönemindeki tehditlerden daha beter" şeklinde yorumladı.

Rusya ve Suriye iddiaları yalanlarken Fransa temsilcisi "Rusya'nın vetosu olsa da biz kimyasal saldırı ve terörle mücadele konusunda kararlıyız" açıklaması yaptı.

Suriye rejimi temsilcisi ise konuşmasında ABD, Fransa ve Suudi Arabistan'ı Suriye'deki teröristleri silahlandırmakla suçladı.

Suriye Rejimi temsilcisi ayrıca "Uzun sakallı, siyah bayraklı ve hafif silahlı ılımlı muhalifleri ülkelerinde ağırlamak isteyen devletlerin Suriye Hükümetine taleplerini iletmesini" tavsiye ettiğini ifade etti. - PARİS