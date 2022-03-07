BM, Tigray'da krizin çözümü için "kapsayıcı diyalog" çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde krizin çözümü için taraflara kapsayıcı diyalog çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumunda konuşan Bachelet, Tigray'da hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmalarla bölgedeki insani duruma değindi.

Bachelet, şimdiye kadar Tigray'da Etiyopya ordusunun saldırılarında 304 sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Söz konusu saldırılar, sivil unsurların hedef alınmasını yasaklayan uluslararası insan hakları hukuku altında ciddi endişe teşkil etmektedir." dedi.

Bölgede artan insani krizden de endişe duyduğuna işaret eden Bachelet, taraflar arası düşmanlıkların bölgeye insani yardım ulaşımını ciddi oranda engellediğinin altını çizdi.

Bachelet, çatışmalardan etkilenenlere insani yardım koridoru açılması için taraflara çağrıda bulundu.

Tigray'daki ayrılıkçı güçlerin saldırıları sonucu Afar bölgesinde 300 binin üzerinde kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Bachelet, bu sivillerin insani durumuna dair endişelerini dile getirdi.

Bachelet, Tigray'daki krizin çözümü için hükümetin Ulusal Diyalog Komisyonu kurmasını olumlu karşıladığını vurgulayarak, "Hükümeti, bu diyalogların kapsayıcı ve her tarafı temsil eder nitelikte olmasını temin etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.