BM, Tigray'da iki kampta mahsur kalan binlerce Eritreli mültecinin durumundan endişeli
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BM, Tigray'da iki kampta mahsur kalan binlerce Eritreli mültecinin durumundan endişeli

BM, Tigray'da iki kampta mahsur kalan binlerce Eritreli mültecinin durumundan endişeli
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde iki mülteci kampında ve çevresinde silahlı gruplar arasında çatışmaların tırmandığını ve mahsur kalan binlerce Eritreli mültecinin durumundan büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde iki mülteci kampında ve çevresinde silahlı gruplar arasında çatışmaların tırmandığını ve mahsur kalan binlerce Eritreli mültecinin durumundan büyük endişe duyulduğunu bildirdi.

BMMYK sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Tigray'ın Mai Tsebri bölgesindeki Mai Aini ve Adi Harush kamplarındaki tahminen 24 bin Eritreli mülteci tehdit ve tacizle karşı karşıya ve insani yardımlardan mahrum bırakılarak sürekli korku içinde yaşıyorlar." dedi.

Son günlerde Mai Aini kampında en az bir mültecinin kamp içinde faaliyet gösteren silahlı unsurlar tarafından öldürüldüğüne dair "rahatsız edici" ve "güvenilir" raporlar aldıklarını aktaran Baloch, çatışan tüm taraflara uluslararası hukuka ve sivil unsurlara saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Baloch, kamp içinde ve çevresinde silahlı gruplar arasında çatışmaların tırmanışa geçtiğini ve binlerce Eritreli mültecinin kaderinden büyük endişe duyduklarının altını çizerek, "Personelimiz son iki haftadır mülteci kamplarına tüm erişimi kaybetti. Kapana kısılmış mültecilerin acilen hayat kurtaran yardımlara ihtiyacı var. Temiz içme suyu tükeniyor, sağlık hizmetleri yok ve açlık gerçek bir tehlike." uyarısında bulundu.

Kampa en son haziran sonlarında 1 ay yetecek erzak sağlandığını anımsatan Baloch, ayrıca son haftalarda yaşanan çatışmaların, Tigray'ın doğusundaki Afar bölgesinde binlerce kişiyi yerinden ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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