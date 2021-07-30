BM: Tigray'da 5,2 milyon insan hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç
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BM: Tigray'da 5,2 milyon insan hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç

BM: Tigray'da 5,2 milyon insan hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 8 aydır devam eden çatışmaların ardından nüfusun yüzde 90'ına tekabül eden 5,2 milyon insanın, hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç duruma düştüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 8 aydır devam eden çatışmaların ardından nüfusun yüzde 90'ına tekabül eden 5,2 milyon insanın, hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç duruma düştüğünü bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Tigray'da binlerce insanın çatışmalarda yaşamını yitirdiğini ve net ölü sayısının tespit edilemediğini belirtti.

Sözcü Laerke, bölgede milyonlarca sivilin ciddi gıda güvenliği sorunu yaşadığını ve yüz binlerce insanın da kıtlık benzeri durumla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak çocuklar arasında da son derece ciddi düzeyde akut yetersiz beslenme sorunu gözlemlendiğini vurguladı.

Tigray'da çatışmaların, 2020 Kasım ayında hasat mevsiminin ortasında başladığını anımsatan Laerke, nüfusun yüzde 90'ını oluşturan 5,2 milyon kişinin hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç duruma düştüğünün altını çizdi.

Laerke, BM'nin bölgedeki durumu uydu görüntülerinden takip edebildiğini belirterek ayrıca sivillere yönelik "korkunç şiddet" kullanıldığına ilişkin raporlar olduğunu kaydetti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado ise UNICEF'in, Tigray'da 100 binden fazla çocuğun gelecek 12 ay içinde yaşamı tehdit eden şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olabileceğini tahmin ettiğini belirterek "Bu yetersiz beslenme krizi, çocukların ve ailelerinin hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu gıda, sağlık, beslenme, su ve sanitasyon sistemleri ve hizmetlerine yönelik kapsamlı ve sistematik hasarların ortasında yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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