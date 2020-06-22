BM, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndaki insani durumdan "derin endişe" duyuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndaki insani durumdan "derin endişe" duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki aşırı kalabalık kamplarda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 58 bin çocuğun tutulduğunu, bölgede alıkonulan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan "üçüncü ülke vatandaşlarının" durumlarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndaki insani durumdan
22.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:02

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki aşırı kalabalık kamplarda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 58 bin çocuğun tutulduğunu, bölgede alıkonulan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan "üçüncü ülke vatandaşlarının" durumlarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan kamplardaki insani duruma değindi.

Kamplarda bulunan pek çok kişinin ciddi insan hakları ihlallerinin mağduru olduğunu vurgulayan Bachelet, kadın, kız ve hatta erkek çocukların cinsel şiddete ve insan ticaretine maruz bırakıldığını veya zorla evlendirildiğini, cinsel köle yapıldığını ve sömürüldüğünü belirtti.

Bachelet, ülkenin kuzeydoğusunda yerinden edilmiş kişilerin tutulduğu aşırı kalabalık kamplardaki çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan üçüncü ülke vatandaşlarının durumundan derin endişe duyduğunu vurguladı.

Ülkeleri, insani yardım erişiminin kısıtlığı olduğu ve Kovid-19 riski altındaki vatandaşlarına yardım için acilen harekete geçmeye davet eden Bachelet, bölgede 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 58 bin çocuğun, aşırı kalabalık kamplarda kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bachelet, "Bu çocukların 8 binden fazlasını Suriye veya yakın komşusu Irak harici 'üçüncü ülke vatandaşları' oluşturuyor." bilgisini paylaştı.

Komiser, Hol ve Roj kamplarında DEAŞ'lı teröristlerin ailelerinden oluştuğuna inanılan yaklaşık 90 bin Irak ve Suriye vatandaşlarının yanı sıra "üçüncü ülke vatandaşlarının" aşırı kalabalık kamplarda maruz bırakıldıkları insani duruma işaret etti.

Kamplarda kapana kısılanların çoğunun geçen yıl DEAŞ'ın Deyrizor'da "yenilgiye uğratılmasından" sonra bölgeye getirildiğini aktaran Bachelet, bunun yanı sıra binlerce kişinin ise 2016'dan bu yana Hol kampında tutulduğunu anımsattı.

Uluslararası topluma çağrı

Bachelet, kamplarda bulunan kişilerin "hayatı tehdit eden koşullarda" dahi hukuki haklarını arayamadıklarının altını çizerek, "Üçüncü ülke vatandaşları resmi olarak alıkonulmasalar da Suriye'de herhangi bir suç işlemeseler de kamptan ayrılmalarına izin verilmiyor." ifadesini kullandı.

Kamplardaki binlerce kadın ve çocuğun, ana vatanlarına geri dönemediğine dikkati çeken Bachelet, "Uluslararası toplum ayrıca bu kamplarda mahsur kalan Iraklı ve Suriyelilerin haklarını savunmak için de her türlü çabayı göstermelidir." çağrısını yaptı.

Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit...
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse'ye Betis ile Villarreal talip oldu
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: BM, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndaki insani durumdan "derin endişe" duyuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 21:06:09. #1.14#
title