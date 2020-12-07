BM Temsilcisinden Yemenli taraflara "anlaşma" çağrısı
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BM Temsilcisinden Yemenli taraflara "anlaşma" çağrısı

07.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:27
BM Temsilcisinden Yemenli taraflara

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli taraflara, savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli taraflara, savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'de silahların susmasının ve barış ile uzlaşı yolunda ilerlemenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, çatışmanın taraflarının Yemenlilerin çıkarını öncelemesi ve savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.

BM, Yemen krizinin çözümü için yıllardır diplomatik düzeyde girişimlerde bulunuyor ancak bu girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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