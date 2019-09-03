BM Temsilcisi Ürdün Dışişleri Bakanıyla Yemen'i görüştü

03.09.2019 19:04

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Yemen'deki krizi görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'i başkent Amman'da kabul etti.

Griffiths, görüşmede Safedi'yi BM misyonunun Yemen krizini sona erdirmek için yürüttüğü çabalarla ilgili bilgilendirirken, Bakan Safedi de krizin siyasi yollarla çözümüne yoğunlaşmanın zorunluluğunu vurguladı.

Safedi ve Griffiths Yemen'in geçici başkenti Aden'deki gerginliğin Suudi Arabistan'ın diyalog çağrısıyla çözülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Aden'deki gerilimin sonlandırılması için acilen harekete geçilmesinin önemine işaret eden Safedi, görüşmede "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güvenliği, Ürdün'ün güvenliğinin bir parçasıdır. Ürdün, kardeş ülkelerin kendi güvenliklerini korumak için attıkları tüm adımları desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Husiler, pazar günü, alıkoydukları kişilerin tutulduğu hapishane niteliğindeki binaya koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıda 123 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

BM öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti de bugün, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, BAE ve Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini ve tarafların muhtemelen savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Güneydeki gelişmeler



BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından önceki gün Şebve'de daha sonra da Ebyen ve Aden'de kontrolü ele almıştı. Ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA