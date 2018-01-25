BM Temsilcisi Selame Libya'da

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter, seçimlerin bu yıl yapılmasının önemini vurguladı.

BM Libya Misyonunun Facebbok sayfasından yapılan açıklamaya göre, Selame ile Hafter, Bingazi'nin Er-Racme bölgesinde bir araya geldi.

Libya'daki barış sürecini görüşen Selame ile Hafter, seçimlerin bu sene yapılmasının önemi üzerinde durdu.

Selame görüşmede, Bingazi'de 34 kişinin yaşamını yitirmesi ve 73 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıları kınadı.

Hafter'e bağlı güçler tarafından yapılan açıklamada ise Selame'nin saldırılar nedeniyle Hafter'e başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

General Halife Hafter, 17 Aralık 2017'de Libyalılara hitaben televizyondan yaptığı konuşmada, BM girişimiyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'nın geçerlilik süresinin dolduğunu savunmuştu. Buna karşın Hafter, söz konusu açıklamalarının uluslararası kesimler tarafından kabul görmemesi üzerine daha sonra seçimlerin yapılmasına razı olmuştu.