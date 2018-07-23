BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta Temaslarına Başladı (3)

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Lute ile Akıncı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,