BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta Temaslarına Başladı (3)

BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta Temaslarına Başladı (3)

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜBM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta Temaslarına Başladı (3)

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Lute ile Akıncı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,

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