BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta Temaslarına Başladı (3)
GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜBM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.
GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Lute ile Akıncı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,