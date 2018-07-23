BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta Temaslarına Başladı (2)

AKINCI, LUTE'Yİ KABUL ETTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'nin bu sabah görüştüğü Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'ten, Ada'daki sorunun çözümü yönünde fikirlerini dinlediği belirtildi. Rum kaynaklardan edinilen bilgilere göre, notlar tutan Lute, fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Anastasiadis, Lute ile görüşmesinden sonra Kıbrıs müzakere ekibini de acil toplantıya çağırdı. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis ile müzakereci Andreas Mavroyannis, Anastasiadis ile bir araya geldi.

Jane Holl Lute, Rum tarafının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,