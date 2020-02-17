BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret
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BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi

17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:04
BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret

Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi.


Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından Williams ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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