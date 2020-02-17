BM Temsilcisi: Libya'daki silah ambargosu 'şakadan' ibaret
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams Libya'da uygulanan silah ambargosunun yaşanan çok sayıda ihlal nedeniyle bir 'şakadan' ibaret hale geldiğini söyledi.
Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının ardından Williams ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle