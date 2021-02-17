BM Temsilcisi Kubis ile Akile Salih, Libya'daki seçimlerde aksaklık olmaması hususuna önem verilmesi gerektiğini bildirdi
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BM Temsilcisi Kubis ile Akile Salih, Libya'daki seçimlerde aksaklık olmaması hususuna önem verilmesi gerektiğini bildirdi

17.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:16
BM Temsilcisi Kubis ile Akile Salih, Libya'daki seçimlerde aksaklık olmaması hususuna önem verilmesi gerektiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

BM Libya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubis, Libya'nın doğusundaki el-Kubba kentinde Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü.

Görüşmede Kubis'in, Cenevre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda uzlaşma sağlanmasına yönelik çabalarından ötürü Salih'i takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca tarafların, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerde aksaklık olmaması konusuna önem verilmesi gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi.

Slovak diplomat Kubis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 18 Ocak'ta Libya Özel Temsilciliği görevine atanmıştı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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