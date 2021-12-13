BM Temsilcisi Grundberg Umman'da Yemen krizinin çözüm yollarını görüştü

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Umman'ın başkenti Muskat'ta Yemenli ve Ummanlı yetkililerin yanı sıra İran destekli Husilerin sözcüsüyle ülkedeki krizin çözüm yollarını ele aldı.

Yemen'deki BM Özel Temsilciliğine ait Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Grundberg, Muskat ziyaretinde Yemen krizinin çözümü amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Grundberg, bu kapsamda Ummanlı yetkililer, bazı Yemenli siyasi temsilciler ve Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya geldi.

Zamanına ve süresine ilişkin bilgi verilmeyen görüşmelerde, Grundberg'in "Yemen'deki şiddeti yatıştırmanın ve kapsamlı çözüme ulaşmayı amaçlayan siyasi diyaloğu başlatmanın yollarını" ele aldığı kaydedildi.

Umman'ın Yemen'deki çatışma taraflarıyla iyi ilişkilere sahip olmasına işaret eden uzmanlara göre, bu durum uluslararası ve bölgesel toplumun, Yemen krizine çözüm için ara buluculuk konusunda Muskat'a güvenmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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