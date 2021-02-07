BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı
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BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı

07.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:56
BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İranlı yetkililerle Yemen'deki krizi görüşmek üzere başkent Tahran'a geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İranlı yetkililerle Yemen'deki krizi görüşmek üzere başkent Tahran'a geldi.

Griffiths'in ofisinden yapılan açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi'nin iki günlük Tahran ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif başta olmak üzere İranlı yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

İran ziyaretiyle Yemen krizinin çözümünde diplomatik çabaların güçlendirilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "çatışan tarafların ateşkes kararı vermesi, ülkede acil derecedeki insani önlemlerin alınması ve siyasi çalışmaların yeniden başlamasının" öncelikler arasında olduğu ifade edildi.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'da yer alan haberde, Griffiths'in İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek için Tahran'a geldiği belirtildi.

Haberde, Griffiths ile İranlı yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde, Yemen krizine çözüm yollarının ele alınacağı ifade edildi.

BM Özel Temsilcisi Griffiths'in Tahran ziyaretinin, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in Avrupalı ??büyükelçilerle yaptığı görüşmede "İran üzerinde uluslararası baskı olmadan Husilerle barış olmayacağını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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