BM Temsilcisi Griffiths BAE'li yetkililerle "Yemen'deki barış sürecini" görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması için çıktığı tur kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle bir araya geldi.

BM Temsilcisi Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş ve BAE Devlet Bakanı Rim el-Haşimi ile başkent Abdu Dabi'de bir araya geldiklerini belirtti.

Griffiths, görüşmede, Yemen'deki barış süreci ve Stockholm Anlaşması'nda atılması gereken adımların ele alındığını aktardı.

BM yetkilisi paylaşımında "BAE'nin desteği çabalarımızı sürdürme konusunda bizi teşvik ediyor." ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Yemen'deki barış sürecinde ilerleme kaydetme çabalarını sürdürme amacıyla Rusya, BAE ve Umman'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA