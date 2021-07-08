BM tarafından yılbaşından bu yana İdlib'e 138 bin 800 ton gıda yardımı yapıldı
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BM tarafından yılbaşından bu yana İdlib'e 138 bin 800 ton gıda yardımı yapıldı

BM tarafından yılbaşından bu yana İdlib'e 138 bin 800 ton gıda yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere yılbaşından bu yana 138 bin 800 ton gıda malzemesi gönderildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere yılbaşından bu yana 138 bin 800 ton gıda malzemesi gönderildiği bildirildi.

BM yetkililerinden alınan bilgiye göre, BM tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'deki sivillere insani yardım ulaştırıyor.

BM görevlilerince yükleme yapılan içerisinde un, şeker, nohut, yağ ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 5 bin 555 tırdaki 138 bin 800 ton gıda malzemesi, yılbaşından bu yana İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tek nokta özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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