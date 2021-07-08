BM tarafından yılbaşından bu yana İdlib'e 138 bin 800 ton gıda yardımı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere yılbaşından bu yana 138 bin 800 ton gıda malzemesi gönderildiği bildirildi.