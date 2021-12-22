BM, Taliban'dan para karşılığında ofisleri ve personelinin güvenliğini sağlamasını istedi - Haberler
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BM, Taliban'dan para karşılığında ofisleri ve personelinin güvenliğini sağlamasını istedi

BM, Taliban'dan para karşılığında ofisleri ve personelinin güvenliğini sağlamasını istedi
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'dan para karşılığında, Afganistan'da personelinin ve ofislerinin güvenliğinin sağlanması talebinde bulunduğunu doğruladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'dan para karşılığında, Afganistan'da personelinin ve ofislerinin güvenliğinin sağlanması talebinde bulunduğunu doğruladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, basın brifinginde, Anadolu Ajansı muhabirinin BM'nin güvenlik sağlaması için Taliban'a 6 milyon dolar teklif edip etmediği sorusuna, "Birleşmiş Milletler, Afganistan'da fiili makamlardan çeşitli güvenlik güvenceleri ve yardım talep etti. Sistem, personelimizin ve yerleşkelerimizin güvenliği için kritik olan ek güvenlik hizmeti sağlayan personele ödenek veriyor." yanıtını verdi.

Haq, fiili makamlar olarak bahsettiği Taliban'a ne kadar ödeme yapıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

Normal şartlarda ev sahibi ülkelerin, güvenliğin sağlanmasından sorumlu olduğunu belirten Haq, ancak son birkaç yıldır zorlu çalışma ortamı ve Afgan devlet yetkililerinin güvenlik konusundaki sınırlı hizmeti yüzünden BM'nin bir süredir ek güvenlik hizmetleri için bütçe ayırdığını söyledi.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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