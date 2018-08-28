Bm: "Suudi Arabistan Yemen'de Savaş Suçu İşlemiş Olabilir"

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki hava saldırılarının savaş suçu olabileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları hazırladığı raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de düğünlere, pazar yerlerine ve balıkçı teknelerine düzenlediği hava saldırılarının savaş suçu anlamına gelebileceğini ileri sürdü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raporunda, koalisyon güçlerinin Kızıldeniz limanları ve Sanaa havaalanında ciddi kısıtlamalar getirip Yemen halkının hayati ihtiyaçlarını karşılamasına engel olduğu belirtildi. Raporda bu tür kısıtlamaların uluslararası suçlara neden olabileceği ifade edildi.

BM Raporunda, koalisyon güçlerinin hava saldırılarının çoğu belgelenmiş sivil kayıplara neden olduğu, geçtiğimiz 3 yıl içinde bu tür hava saldırıları yerleşim bölgelerine, pazarlara, cenaze törenlerine, düğünlere, hapishanelere, sivil gemilerine ve hatta tıbbi tesisleri hedef aldığı belirtildi.

41 sayfalık raporda, bütün tarafların 11 ila 17 yaş arasındaki çocukları askere alıp ve savaşa soktuğu aynı zamanda savaş suçlarına dahil ettiği belirtildi.

Yemen'de 2014 yılından bu yana Husiler ve hükümet güçleri arasında çatışma yaşanıyor. 2015'den bu yana ise hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husi milislerine müdahale ediyor. - CENEVRE