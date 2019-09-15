BM, Suudi Arabistan'daki saldırıyı kınadı

15.09.2019 21:36

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırıyı kınadı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Doğu bölgesinde bulunan Aramco petrol tesislerine Husiler tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıları kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Genel Sekreter Guterres'in, tüm tarafları en üst seviyede kısıtlama kullanmaya, artan gerginlikler arasında tırmanışı önlemeye ve her zaman Uluslararası İnsancıl Hukuka uymaya çağırdığı kaydedildi.

- Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA