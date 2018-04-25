Bm: Suriye Siviller İçin Bir Ölüm Kapanı Haline Geldi
Birleşmiş Milletler, Suriyeli sivillerin, artık sınırlar çok sıkı denetlendiği ve komşu ülkelerin daha fazla sığınmacı alma imkanı kalmadığı için, çatışmalardan ve hava saldırılarından kaçacak yer bulamadıklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler, Suriyeli sivillerin, artık sınırlar çok sıkı denetlendiği ve komşu ülkelerin daha fazla sığınmacı alma imkanı kalmadığı için, çatışmalardan ve hava saldırılarından kaçacak yer bulamadıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com