BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi yardımların sürdürülmesini istedi
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi yardımların sürdürülmesini istedi

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi yardımların sürdürülmesini istedi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım ulaştırılması mekanizmasının 12 ay daha uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ortak bir tavır almaları çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım ulaştırılması mekanizmasının 12 ay daha uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ortak bir tavır almaları çağrısında bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Konsey üyelerine hitap eden Pedersen, "Sınır ötesi insani yardımın Suriye'ye erişiminin korunması ve genişletilmesi kesinlikle gereklidir. Hayat kurtarmak için geniş çaplı, sınır ötesi insani müdahalenin 12 ay daha uzatılması adına iş birliğiyle alacağınız kararlar son derece önemli olacak." dedi.

Birleşik bir pozisyon alarak 2254 sayılı Kararın uygulanmasıyla kapsamlı bir çözüme varılması gerektiğini belirten BM yetkilisi, "Güvenin sadece sözle değil, eylemle pekiştirildiğini, tarafların iyi niyetle, koşulsuz, pratik ve gerçekçi adımlarla müzakerelere hazır olmaları gerektiğini" vurguladı.

18 Aralık 2015'te yayınlanan 2254 sayılı Karar, tüm tarafların sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurmasını, BM aracılığıyla iki tarafın resmi müzakerelerde bir araya getirilmesini ve yine BM gözetiminde seçimlerin yapılarak siyasi geçişin sağlanmasını hedefliyor.

BM'nin Suriye yardımlarında Cilvegözü Sınır Kapısı

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insanı yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BMGK kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Geçen yıla kadar gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü sınır kapısının 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yapılan yardımlar için verilen süre temmuz ayında doluyor ve söz konusu mekanizmanın BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını isterken, Rusya ve Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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