BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Şukri ile Suriye Krizini Görüştü

Birleşmiş Milletler'in (BM) yeni Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Suriye krizini görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Pedersen görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler, siyasi sürece ivme kazandırılmasının yolları ve insani durumun zorluklarını ele aldı.

Açıklamada, Pedersen'in, Suriye krizinin çözümünde ilerleme sağlanması konusunda Mısır yönetiminin görüşünü alma konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Pedersen, Suriye krizinin çözümü konusunda Mısır'la koordinasyon ve istişareyi sürdürmeyi istediklerini ifade etti.

Şukri ise görüşmede, Suriye krizindeki tutumlarını belirleyen unsurları açıkladı ve çözüm sürecindeki tıkanıklığın giderilmesi ve Suriye halkının taleplerini karşılayacak siyasi çözüme varılmasının önemine işaret etti.

Şukri ayrıca, Suriye'nin pek çok yerinde insani durumun zorluklarıyla başa çıkılması için uluslararası toplumun gerekli ilgiyi göstermesi gerektiğini vurguladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak 8 Ocak'ta göreve başlayan Pedersen Şukri ile görüşmesi öncesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA