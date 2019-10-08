08.10.2019 11:23

BM Suriye'nin kuzeydoğusundaki siviller için endişe duyuyoruz

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yapılacak operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Dujarric, 'Genel Sekreter, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, özellikle de siviller için oluşan riskleri büyük bir endişeyle takip ediyor' diyerek tüm taraflara sağduyulu olma çağrısı yaptı.

Dujarric ayrıca, 'Genel Sekreter, sivil ve sivil altyapının korunması gerektiğini, BM ve insani yardım ortaklarının çalışmalarını sürdürmeye devam etmesinin ve ihtiyacı olan sivillere erişiminin sürekli, engelsiz ve güvenli bir şekilde sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır' dedi ve Suriye'de barışın askeri müdahale ile değil, siyasi bir süreç ile elde edilebileceğini yineledi.

Kaynak: DHA