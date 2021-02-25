BM: Suriye'nin kuzeybatısında yetersiz beslenme nedeniyle son 2 ayda 5 çocuk hayatını kaybetti
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BM: Suriye'nin kuzeybatısında yetersiz beslenme nedeniyle son 2 ayda 5 çocuk hayatını kaybetti

25.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:58
BM: Suriye'nin kuzeybatısında yetersiz beslenme nedeniyle son 2 ayda 5 çocuk hayatını kaybetti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de 12,4 milyon kişinin yeteri kadar güvenilir ve besleyici gıdaya erişmekte zorlandığını ve ülkenin kuzeybatısında son 2 ayda 5 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de 12,4 milyon kişinin yeteri kadar güvenilir ve besleyici gıdaya erişmekte zorlandığını ve ülkenin kuzeybatısında son 2 ayda 5 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de yüzde 200 artan gıda fiyatları nedeniyle halkın gıda erişiminde güçlük çektiğini söyledi.

Milyonlarca Suriyelinin hayatta kalmak için borçlandığını, mal varlıklarını sattığını ve ailelerin çocuklarını besleyebilmek için daha az yediğini ifade eden Lowcock, çocukların para kazanmak için okula gitmek yerine çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Yarım milyon çocuk yetersiz beslenme yüzünden bodur kaldı

Yarım milyondan fazla çocuğun ise kronik yetersiz beslenme nedeniyle bodur kaldığını vurgulayan Lowcock, sayının artmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Suriye'de nüfusun yüzde 60'ının yani 12,4 milyon kişinin yeteri kadar güvenilir ve besleyici gıdaya erişmekte zorlandığını dile getiren Lowcock, son 2 ayda ise ülkenin kuzeybatısında yetersiz beslenme nedeniyle 5 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lowcock, özellikle Suriye'nin kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda her 3 çocuktan birinin yetersiz beslenme ve büyüme geriliği yüzünden bodur kaldığına dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeybatısına giden insani yardımların sınır ötesi operasyonlar üzerinden yapıldığını ve 2,4 milyon Suriyelinin bu yardımlara muhtaç olduğunu vurgulayan Lowcock, sınır ötesi insani yardım mekanizması devam etmezse çok sayıda kayıp yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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